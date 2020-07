Waffelstand : Keine Kirmes, keine Waffeln, keine Spenden

Wermelskirchen Erstmals in der Geschichte bleiben die Zelte im Schuppen. Die Ehrenamtlichen können wegen der Pandemie keine Waffeln backen.

„Eigentlich treffen wir uns immer im März zur ersten Absprache für die neue Kirmes“, erklärt Michaela Simon. Der harte Kern der rund 80 Ehrenamtlichen des Waffelstandes, der an die Evangelische Kirchengemeinde in Wermelskirchen angebunden ist, beginnt dann die große Aktion zu planen. „Vieles ist gut eingespielt“, sagt Michaela Simon. Aber jedes Jahr wieder müssen Bestände unter die Lupe genommen, Ehrenamtliche gesucht und Einkaufslisten so wie Zeitpläne geschrieben werden. „Für das aktuelle Jahr hatten wir viel vor“, erzählt die Ehrenamtliche. Weil es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden war, Ehrenamtliche für die Schichten am Stand während der Kirmestage zu gewinnen, hatte die Gruppe in diesem Jahr intensiv um Freiwillige werben wollen. Das Team sei älter geworden, viele Ehrenamtliche seien seit vielen Jahren und Jahrzehnten dabei. Und vor allem die Schichten zwischen 20 und 22 Uhr seien inzwischen schwer zu besetzen. „Wir hatten also Termine in den Konfirmandengruppen und in den Schulen vereinbart“, erzählt Michaela Simon. Das Team hatte junge Menschen für das Ehrenamt am Waffelstand begeistern wollen. „Das fällt alles aus“, sagt sie, „aber wir werden das nachholen.“