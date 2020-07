Kreisweite Kooperation : Erstmals „Hand in Hand“ für die duale Ausbildung

Wermelskirchen „Ausbildung 2020 – Na klar!“ Unter diesem Motto haben sich die Koordinierungen „Schule-Beruf/ Studium“ Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg, der Verein „OK Ausbildung“, die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die Kreishandwerkerschaft zusammengeschlossen, um Azubis eine duale Ausbildung näherzubringen.

Alle Partner wollen so gemeinsam Werbung machen für die duale Ausbildung. Das Ergebnis sind mehr als 20 Kurzvideos, in denen unterschiedliche Auszubildende aus verschiedenen Branchen ganz authentisch von ihren Lehrberufen berichten.

Durch die Corona-Pandemie sind in diesem Jahr zahlreiche Initiativen in der Region ins Stocken geraten oder mussten sogar ersatzlos gestrichen werden. So konnten die sonst so wichtigen Ausbildungs- und Berufsorientierungsmessen nicht stattfinden. Für den Herbst sind diese großen Veranstaltungen, bei denen sich Schulabgänger über Lehrberufe informieren können, auch vorsorglich und sicherheitshalber bereits abgesagt worden.