Samstag in Wermelskirchen Erstkommunion als großes Fest für alle

Die beginnt mit einer Tauf-Erinnerung. Die Kinder bringen ihre Taufkerzen mit und zünden sie an der Osterkerze an, bevor sie gemeinsam das Abendmahl feiern. „Das ist ein Fest für uns alle“, sagt Floer, „deswegen seien die Kinder auch gebeten worden, sich festlich zu kleiden.“ Weiße Kleider und Anzüge sind aber längst keine Pflicht. „Wir wünschen uns, dass sich die Kinder wohlfühlen“, sagt Floer, „keiner soll sich in etwas hineinzwängen, was nicht zu ihm passt.“