Oktoberfest in Buchholzen : Erstes Oktoberfest in der „Buche“

Solche Erinnerungsfotos wie beim ersten Oktoberfest in Radevormwald in der „Alm“ wird’s sicher auch in der „Buche“ geben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Buchholzen „WiW“ will ein Oktoberfest im Veranstaltungsreigen etablieren. Dazu findet am 28. September die erste Auflage statt. Mit Buchholzen will der Marketingverein das Ansinnen, die Ortsteile berücksichtigen zu wollen, verknüpfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Ganz im Zeichen von Brezel, Maß, Schweinshaxen, Dirndl und Krachledernen steht die Gaststätte „Zur Buche“ in Buchholzen am 28. September. Dann hisst dort der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) die blau-weißen Karos der bayrischen Flagge zum Oktoberfest. Einst hatten die Macher der Musik-Tour über mehrere Jahre, erst in einem Festzelt auf dem Loches Platz, dann in der Bogenbinderhalle der Kattwinkelschen Fabrik, ein Oktoberfest auf die Beine gestellt – dieses Konzept setze sich bis heute nicht durch.

Diese Lücke – wenn auch in kleinerer Dimension – zu schließen, ist für den WiW-Geschäftsführer André Frowein nur folgerichtig: „Es gibt in Wermelskirchen leider kein Oktoberfest mehr, da musste etwas kommen.“ Dauerhafte Erfolgskonzepte, die Münchener Wies‘n in heimische Gefilde zu adaptieren, wie sie beispielsweise in der Nachbarstadt Remscheid-Lennep funktionieren, scheinen den Marketingverein in seinem Vorhaben zu bestärken.

Info Oktoberfest-Wissen: Maß und Dirndl Die Maß Ein Maßkrug ist ein Bierhumpen, der das Volumen einer Maß fasst. Eine „Maß“ entsprach ursprünglich 1,069 Liter und wurde mit dem metrischen System zu genau einem Liter. Das Dirndl Trägt eine Dame die Schleife ihrer Dirndl-Schürze auf ihrer linken Seite, ist sie ledig. Ist die Schleife rechts gebunden, signalisiert das: vergeben. Befindet sich die Schleife in der Mitte, verkündet die Dame damit, dass sie Jungfrau ist. Eine mittig hinten geknotete Schleife kennzeichnet eine Witwe oder eine Bedienung.

André Frowein und seine Mitstreiter sind sich durchaus darüber klar, dass die „Buche“ in Buchholzen nicht für „endlos“ viele Menschen Platz bietet: „Wir machen das lieber klein und fein, mit vollem Haus und mit rustikalem Charme.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung kündigte der WiW-Geschäftsführer an, dass die Organisatoren über Möglichkeiten nachdenken, eventuell einen Teil des Außenbereichs mit zu nutzen. „Im Moment gehen wir von gut 120 verfügbaren Plätzen aus – die Tickets werden bestimmt schnell vergriffen sein“, blickt Frowein aus. Mit dem Vorverkauf der Tickets wolle WiW am verkaufsoffenen Sonntag zu „Das Fest“ (2. Juni) starten. Bereits der bayrische Auftritt vom Marketing beim Dabringhausener Rosenmontagszug zur Bewerbung des Oktoberfestes habe schon viel Resonanz und Nachfragen ausgelöst, woraus André Frowein schließt: „Die Wermelskirchener haben Lust auf ein Oktoberfest.“

Die Programmgestaltung bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Geheimnis. „Teilweise steht der Ablauf bereits fest“, sagt André Frowein: „Natürlich wird es Oktoberfest-Bier in Maß-Humpen geben und selbstverständlich entsprechendes Essen.“

Die Wahl der „Buche“ als Location könnte passender kaum sein, findet André Frowein: „Die Gaststätte ist so urig, rustikal und gemütlich, dass sie kaum eigens für ein Oktoberfest dekoriert werden muss.“ Außerdem würde der Marketingverein mit dem Austragungsort in Buchholzen seinem Ansinnen gerecht, neben dem Stadtkern auch die Ortsteile und Hofschaften zu bespielen.