Mobilität in Wermelskirchen : Erstes E-Lastenauto für den Betriebshof

Mobilität in Wermelskirchen

Wermelskirchen Ab sofort wird das elektrische Fahrzeug bei der Straßenbegehung und Kontrollfahrten eingesetzt. Die Bürgermeisterin drehte die erste Runde mit dem Gefährt und war begeistert. Auch sie bekommt einen E-Dienstwagen.

Insgesamt eine halbe Tonne kann das Auto tragen – bei einer Reichweite von hundert Kilometern. „Das Fahrzeug soll bei Straßenbegehungen und Kontrollfahrten eingesetzt werden,“ sagt Volker Niemz, Leiter des Betriebshofs. „Die Reichweite ist also völlig ausreichend.“ Ein E-Auto sei wegen vieler Stopps und häufigem Anfahren ideal und verschleiße viel weniger als ein Auto mit Verbrennungsmotor.

Aufgeladen wird das Lastenauto über Nacht, über eine ganz normale Haushalts-Steckdose. Das dauert acht Stunden. Gekauft hat die Stadt das Auto aber nicht, das wäre zu teuer. Es ist geleast. So kostet es statt 51.000 Euro in der Anschaffung „nur“ 200 Euro im Monat plus eine einmalige Zahlung von 2300 Euro.