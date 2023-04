Im Haus Eifgen in Wermelskirchen Gute Konzertfotografie ist weit mehr als nur „stumpfes Draufhalten“

Eifrigen Konzertbesuchern im Haus Eifgen dürfte er als Mann mit der Kamera bekannt sein, der regelmäßig in Bildern festhält, was Woche für Woche dort auf der Bühne passiert. Sein Wissen möchte er nun regelmäßig an „jedem zweiten Mittwoch in den geraden Monaten“, so der Plan, weitergeben – in Theorie und Praxis. Denn in den vergangenen fünf Jahren sind natürlich bei etwa 100 Konzerten pro Jahr jede Menge Bilder zusammengekommen. Eine kleine Auswahl zeigt Brunow am Mittwochabend dem recht überschaubaren Auditorium in einer Diashow per Beamer – über die man aber auch direkt ins Gespräch kommt.