Wermelskirchen: Erster Waldbrand während Rekordhitze

Wermelskirchen Zu einem Waldbrand rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Montag in Ellinghausen Richtung Kirchweg aus, unterstützt von der Löschgruppe Tente.

Gegen 2 Uhr hatte ein Vorbeifahrender bemerkt, dass es in dem Nadelholzwald brannte und sofort die Feuerwehr alarmiert. Als die zwölf Einsatzkräfte eintrafen, loderte das Bodenfeuer auf rund 20 Quadratmetern in einem Tannenwald, der direkt an der wenig befahrenen Straße liegt. Ausgestattet mit zwei Tanklöschfahrzeugen, gelang es der Feuerwehr, binnen einer Stunde die Flammen zu ersticken. „Das war knapp“, sagte Müller. Ohne die frühzeitige Alarmierung hätte sich das Feuer auf der Fläche mit trockenen Ästen in Windeseile ausgebreitet, am Ende womöglich auf Häuser bedroht. Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei war vor Ort.