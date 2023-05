Bunter Farbklecks im Bergischen Torsten Mühlinghaus baut den ersten Raps in Wermelskirchen an

Plötzlich erstreckt sich vor den Spaziergängern das riesige gelbe Feld. Direkt hinter der Kuppel am Wasserwerk. Der Blick öffnet sich ins Bergische Land – auf Felder, Wälder und Dörfer. Und neuerdings eben auch auf Raps. Es ist ein bunter Farbklecks, den aufmerksame Autofahrer auch von den Höhenstraßen aus entdecken und der Seltenheitswert hat in Wermelskirchen. „Ich baue zum ersten Mal Raps an“, erzählt dann auch Landwirt Torsten Mühlinghaus. Und auch kein anderer Landwirt in der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten für die gelbe Nutzpflanze entschieden. „In Richtung Rhein finden wir mehr Raps“, sagt Mühlinghaus, „dort, wo die Böden sandiger sind.“