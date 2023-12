Veranstaltung in Wermelskirchen Erste Ü50-Party ist ein voller Erfolg

Diese Veranstaltung am Freitagabend ist das, was man eine Punktlandung nennt. „Wir sind ja doch schließlich alle in Diskotheken großgeworden“, sagt auch Bürgermeisterin Marion Lück, die sich in zumindest halboffizieller Funktion ebenfalls unters feiernde Volk gemischt hat. Wenngleich das Haus Eifgen Ausrichter und Organisator der Party ist, ist die Stadt doch die Ideengeberin dieser neuen Veranstaltungsreihe. „Es wurde verstärkt bei uns nach einer solchen Party für Wermelskirchen nachgefragt“, bestätigt Marion Lück.