Landespfingstzeltlager in Wermelskirchen Erste rheinische Kirmes in Osminghausen

Die großen schwarzen Jurten sind schon von der Straße aus zu erkennen. Die Fahnen der evangelischen Pfadfinder wehen. Und wer das große Gelände am Kurt-Hensche-Haus in Osminghausen am Sonntagnachmittag betritt, der befindet sich mit dem ersten Schritt schon in einem riesigen Gewusel. 270 Kinder und Jugendliche des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) in Nordrhein haben für vier Tage ihren Lebensmittelpunkt mitten ins Bergische verlegt (wir berichteten).