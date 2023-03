Brauchtum in Wermelskirchen Erste Osterfeuer-Anmeldungen trudeln ein

Bedingt durch die Corona-Pandemie gab es in den vergangenen Jahren keine oder nur wenige Osterfeuer in Wermelskirchen. Bis 2019, also vor Eintreten der Pandemie, waren jährlich rund 30 Osterfeuer im Stadtgebiet. „Wie sich diese Zahl nach der Pandemie entwickelt, kann nur schwer prognostiziert werden. Die Anmeldungen für dieses Jahr trudeln aktuell ein“, sagt der Leiter des Wermelskirchener Ordnungsamtes, Arne Feldmann, auf Anfrage unserer Redaktion: „Aufgrund der pandemischen Lage der vergangenen Jahre weichen wir in diesem Jahr bei der Antragsfrist von den Vorgaben der Ordnungsbehördlichen Verordnung ab und lassen auch noch bis kurz vor Ostern entsprechende Anträge zu.“