Zählschein-Aktion : Erste Zählscheine in Gewinne eingetauscht

Gewinnausgabe in den alten Räumen der Sparkasse: Schon an Heiligabend gaben Sylvia Mundstock, Erdgar Rüssel und Leonie Mundstock (v.l.) Gewinne der Zählscheinaktion aus. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Der Marketingverein öffnete bereits an Heiligabend die Gewinnausgabe im Rathaus.

Anette Geuer zieht die beiden Zählscheine aus der Geldbörse. „Ich hab sogar zweimal gewonnen“, sagt sie lachend, „wenn ich richtig geschaut haben.“ Denn so richtig traut sie dem Braten noch nicht. Aber wirklich: Als Edgar Rüssel die Liste durchsucht, findet er die beiden erfolgreichen Ziffern. Eine Zehnerkarte für das Hallenbad und eine Bergische Tasse. Die ersten Geschenke an Heiligabend gibt es für Anette Geuer damit schon am Vormittag. „Es ist Tradition, dass ich beim Frühstück morgens die Zählscheine überprüfe“, sagt sie. Und immer mal wieder sei auch ein Gewinn dabei – in diesem Jahr gleich zwei. Und die kommen wie gerufen. Schließlich habe sie sich noch in der vergangenen Woche mit einer Freundin vorgenommen, im nächsten Jahr zum Aquajogging ins Hallenbad zu gehen. „Dieses Vorhaben bestärkt der Gewinn jetzt noch“, sagt sie lachend und zieht dann ihrer Wege.

Den Helfern des Marketingvereins, die an Heiligabend zwei Stunden im Einsatz sind, um Gewinnern die ersten Preise der Zählscheinaktion zu überreichen, wird es nicht langweilig. Denn immer mal wieder spaziert ein Wermelskirchener über die Türschwelle und zückt seinen Zählschein – und nicht selten bringen sie sogar zwei oder auch mal drei erfolgreiche Lose mit. Weil im Foyer des Bürgerzentrums, wo eigentlich die Gewinnausgabe stattfindet, noch gebaut und saniert wird, ist der Marketingverein umgezogen. Bis zum 7. Januar werden die Gewinne noch in den alten Räumen der Sparkassenfiliale neben dem Haupteingang zum Rathaus ausgegeben. Und damit keiner ratlos vor verschlossenen Türen steht, hat der Marketingverein mit Aufstellern und Plakaten dafür gesorgt, dass alle Gewinner auch den neuen Ausgabeort finden. Dort haben die Helfer die Gutscheine sortiert, die gesponserten Geschenke eingeordnet und die Taschen mit den Bergischen Tassen vorbereitet. Auch die Trinkbecher mit den Eintrittskarten für die Musiktour im Sommer stehen bereit.

„Hinter jeden eingelösten Gewinn machen wir einen Haken“, erzählt Sylvia Mundstock, die an Heiligabend eine Extraschicht bei der Gewinnausgabe eingelegt hat. Es sei eine besonders schöne Aufgabe, die Gewinne zu überreichen, sagt sie. Ohne ehrenamtliche Hilfe allerdings sei der tägliche Einsatz bis in die erste Januarwoche nicht zu stemmen. An Wochentagen können Gewinner ihre Zählscheine von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr einlösen, an Sams- und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr. Für die zehn Hauptgewinner findet am 18. Januar eine Siegerehrung in der Sparkasse statt – aber auch sie müssen sich bis zum 7. Januar bei der Gewinnausgabe melden.