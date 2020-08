Kommunalwahl 2020 : Erste Diskussion der Bürgermeister-Kandidaten

Zur Wahl stehen am 13. September: (v.l.) Rainer Bleek, Marco Frommenkord, Mike Galow, Marion Lück und Karl Springer. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Bei tropischen Temperaturen stellten sich die fünf Anwärter auf den Posten im Rathaus den Fragen des Wirtschaftsgremiums der Industrie- und Handelskammer. Die Wortgefechte wurden zum Teil hitzig geführt.

Bei seinen drei Vorstellungsminuten hatte Bürgermeister Rainer Bleek (SPD) noch scherzhaft gesagt: „Mal sehen, ob wir heute nur temperaturmäßig gegrillt werden.“ Doch schnell stand im schwül-warmen Sitzungssaal des Rathauses fest, dass es vor den Mitgliedern des IHK-Wirtschaftsgremiums auch in der Disskussionsrunde der fünf Bürgermeisterkandidaten hitzig zugehen wird. Gleich zu Beginn „gegrillt“ wurde die einzige Frau in der Runde, die parteilose Marion Lück, die für CDU und Bürgerforum antritt.

„Sie kommen aus Köln, sind dort beruflich erfolgreich – was wollen Sie hier in Wermelskirchen?“, fragte der Ehrenbürger der Stadt und OBI-Gründer Dr. Manfred Maus, die Sozialpädagogin und Diplom-Verwaltungswirtin, die umgehend klarstellte: „Ich bin mit Leib und Seele Wermelskirchenerin. Ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier – und das auch gerne, sonst würde ich nicht jeden Tag durch den Stau fahren. Ich stehe heute hier, weil es mir um Wermelskirchen geht, ich Ideen einbringen möchte. Und das geht nur mit Ihnen“, fügte Lück mit Blick auf die Mitglieder des Wirtschaftsgremiums hinzu und lenkte geschickt wieder aufs Thema Digitalisierung. „Das Glasfasernetz ist existenziell für Unternehmen in der Stadt. Und es gibt ein neues Förderprogramm, wo wir Gelder beantragen können, damit die Entwicklung verstärkt nach vorne geht.“

Von Möglichkeiten der Förderung wollte Karl Springer (AfD) indes nichts hören: „Man kann nicht immer nur auf Fördermittel warten“, meckerte er. „Wir müssen auch mal Eigeninitiative zeigen und unkonventionelle Wege gehen.“ Wie diese aussehen könnten, ließ er offen, weshalb Lück prompt nachfragte: „Wollen Sie die Schüppe in die Hand nehmen und selber buddeln?“

Springer kandidiere als Bürgermeister, „weil ich die Dinge in meinem Sinne vorantreiben will. Da bin ich egoistisch“, kündigte der AfD-Mann an. „Hier muss sich viel ändern.“ Vor allem müsse gespart werden. „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“, dozierte er, was das ohnehin schon von der Hitze leicht gerötete Gesicht von Rainer Bleek noch dunkler werden ließ.

„Wir sind in den Kommunen unterversorgt“, stellte Bleek säuerlich klar. „Es gibt immer neue Aufgaben, die vom Land an uns weitergegeben werden und die wir bezahlen müssen. Und dann kam auch noch die Corona-Krise, durch die wir noch mehr Ausgaben hatten.“

Mike Galow (Die Linken) sprang ihm umgehend bei: „Ich habe das Gefühl, Sie kennen den Haushalt gar nicht“, sagte er zu Springer gewandt, der seit 2011 in Wermelskirchen wohnt. „Sie tun gerade so, als hätten wir das Geld zum Fenster hinausgeworfen. Ich weiß, wo Sie sparen wollen“, so Galow. „An den freiwilligen und sozialen Leistungen.“ Die die Stadt in den Haushaltsplanungen ohnehin nicht retten, erklärte Bleek: „Wir reden von einem Volumen von 0,9 Prozent, mit denen wir Musikschule, Freibad und die Jugendhilfe unterstützen.“

Einem Mitglied des Wirtschaftsgremiums wurde es an dem Punkt zu langatmig: „Alle haben Probleme angesprochen, alle reden.“ Aber er könne nicht sagen, welcher Bürgermeister-Kandidat der Wirtschaft wirklich helfen könne, monierte er. Und auch Unternehmer Tim Tiede stichelte: „Ich bin seit 14 Jahren hier am Standort, aber es kommt nie ein Politiker vorbei. Höchstens im Wahlkampf“, sagte er, worauf Bleek umgehend einen Besuch ankündigte und Marco Frommenkord (FDP) darauf verwies, dass er ja schon oft zu Gast bei Tiede gewesen sei.

Was jeder Kandidat für die Stadt erreichen möchte, verrieten sie kurz zum Abschluss: „Die Attraktivität der Stadt verstärken mit einem guten Bildungsangebot“, so Bleek. „Eine tolle Stadt für die nächste Generation schaffen“, sagte Frommenkord. „Wermelskirchen zu einem attraktiven Wirtschafts- und Familienstandort gestalten“, so Lück, „denn wir brauchen Zuzug von jungen Familien.“ Springer plant, die Hälfte seines Bürgermeistergehaltes auf ein Konto überweisen zu lassen, „damit die Bürger entscheiden können, ob ich den Job gut gemacht habe und das Geld verdiene.“