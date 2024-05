Radfahren im Bergischen Land „Flotte Schnecken“ starten erste Ausfahrt der Saison

Immer jeden ersten und dritten Montag im Monat machen sich die „Flotten Schnecken“ auf den Weg, um bei leichten Pedelec-Touren die Umgebung zu erkunden. Die erste Ausfahrt der Fahrradgruppe des ADFC Wermelskirchen / Burscheid startet am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr am Rathaus an der Telegrafenstraße.