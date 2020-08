In Wermelskirchen : Erstaunen über die neue „Gassi gehen“-Regeln

In Wermelskirchen

Wermelskirchen Hundebesitzer zucken nur mit den Schultern ob der von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner geforderten Pflicht, mit Vierbeiner Gassi zu gehen.

Da hat der eine oder andere Hundebesitzer in dieser Woche sicher erstmal erstaunt nachgefragt, ob er sich nicht vielleicht verhört hat: Die Bundesregierung plant strengere Auflagen für Hundehalter. Und unter anderem soll es, so Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, auch eine „Gassi gehen“-Pflicht geben. „Einem Hund ist mindestens zweimal täglich für insgesamt mindestens eine Stunde Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers zu gewähren“, heißt es in dem Papier. Sprich: Wer keinen eigenen Garten hat, muss künftig spazieren gehen mit dem Vierbeiner. Außerdem sollen Hunde nicht mehr den ganzen Tag alleine gelassen werden.