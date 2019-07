Konzert war wegen Wasserschaden ausgefallen : „Musiknacht“ steigt nun am 25. Januar 2020

„Musiknacht“ steigt nun am 25. Januar 2020

Wermelskirchen Der Schaden war immens, entsprechend lange dauerte das Warten. Für die wegen des entstandenen Wasserschadens im Bürgerzentrum am 6. April abgesagte „Wermelskirchener Musiknacht“ gibt es nun einen Ersatztermin: Die Party-Nacht mit der Band „Decoy“ steigt am 25. Januar 2020 (Einlass: ab 19 Uhr, Beginn; 20 Uhr).

Ausgelöst hatte den Wasserschaden ein abgeplatzter Schlauch bei den Aufbauarbeiten zur „Musiknacht“, wodurch in der Nacht vom Vor- auf den Veranstaltungstag unkontrolliert Wasser in das Bürgerzentrum lief – unter anderem der Parkettboden im Saal und die Decken sowie Elektrik im Foyer wurden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.