Eröffnung in Wermelskirchen : In der „Kita Stöppken“ spielen die ersten Kinder

(ala) Ein „Herzlich Willkommen“ steht groß auf einem der Fenster geschrieben, darunter die Namen der 24 Kinder, die in der neuen Kita „Stöppken“ in der Telegrafen-Passage spielen dürfen. Es sieht auch schon sehr gemütlich aus, mit den neuen Spielen und Kuscheltieren.

Die erste Kita in Wermelskirchen, die von einer Elterninitiative getragen wird, eröffnete am Montag – planmäßig, trotz Corona. Nur die Küche fehlt noch, die konnte aufgrund virusbedingter Lieferengpässe noch nicht angekommen. Dann soll bald auch frisch gekocht werden in der Kita, eine Köchin ist bereits eingestellt. „Noch ist eben nicht alles ganz fertig, aber wir haben alles, was wir brauchen“, sagt Tanja Heller, Vorsitzende der Elterninitiative. Aber der Betrieb sei auch so gut angelaufen.