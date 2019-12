Jugend-Freizeitpark in Wermelskirchen : Große Sause im neuen Jugend-Freizeitpark

Sie sind guter Dinge, dass auf dem Areal an der Dellmannstraße ab Herbst kommenden Jahres die Rollen „rauschen“ (v.l.): Marco Lerch, Ute und Uwe Kaplan (alle Rollrausch), Jonas vom Stein (CVJM), Max Tauchert (Rollrausch) und André „Polo“ Finger (Flip-Off). Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Als Bauherr und Träger hat die Stadtverwaltung die federführenden Vereine, deren Aktive den Jugend-Freizeitpark nutzen wollen, bei der Planung gut eingebunden. Die freuen sich auf den Baubeginn. Ihre Hoffnung: eine Fertigstellung bereits im Herbst kommenden Jahres.

Konkrete Pläne zur Eröffnung haben die Gruppen und Vereine rund um den Jugend-Freizeitpark noch nicht erarbeitet – aber: „Groß“ soll sie werden, die Eröffnungsfeier an der Dellmannstraße neben dem Lidl-Discountmarkt. „Jetzt steht für uns auch erst einmal die Festtagspause an. Im neuen Jahr starten wir dann mit der Planung“, kündigt Jonas vom Stein an. Der 30-Jährige ist Vertreter des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Wermelskirchen, der sich für den Bau des Jugendfreizeitparks stark gemacht hat und dort eine oder mehrere Rollhockeyteams ins Leben rufen möchte.

Mitstreiter sind die Vereine Rollrausch, die hauptsächlich die BMX-Radfahrer vertreten, Flip-Off für die Skateboarder und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). Letzterer forcierte vor allem die Anbindung des Parks an die Balkantrasse.

Info Gesprächskreis soll erhalten bleiben Dank Die Vereine haben zuletzt emsig die Werbe- und Spendentrommel gerührt. Ein großer Dank gilt nach Angaben von André Finger der Jugendreferentin der Stadt, Katja Töbelmann, dem Tiefbauamt, dem Betriebshof und nicht zuletzt dem AJZ Bahndamm, die mit ungeheuer viel Engagement unterstützt hätten. Arbeitskreis „Wir lassen jetzt nicht locker“, kündigt André Finger an: „Wir haben ein Auge darauf, dass da erfahrene Firmen am Werk sind, die die Stadt beauftragt.“ Und sei der Freizeitpark einmal fertig gebaut, müsse der Arbeitskreis mit der Stadtverwaltung bestehen bleiben, um weitere Ideen umzusetzen und Probleme direkt angehen zu können. Aufstellung „Dass Rollrausch und Flip-Off eine Nähe zueinander haben, war immer klar. Aber dass CVJM oder ADFC mit im Boot sind, hat für eine breitere Aufstellung gesorgt. Es ist schon sehr spannend, wer sich da gefunden hat. Das muss ein dauerhafter Gesprächskreis bleiben“, sagt Jonas vom Stein. Für Finger steht fest: „Wir werden weiter Vieles gemeinsam machen.“

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigen sich die Vereinsvertreter froh, dass nunmehr die Finanzierung des Jugend-Freizeitparks gesichert ist und einem Bau nichts mehr im Wege steht. „Bürgermeister Rainer Bleek hat es bis zuletzt spannend gemacht. Das ist jetzt die Belohnung für jahrelange Arbeit“, stellt Uwe Kaplan (59 Jahre) mit seiner Ehefrau Ute (57) fest, die sich als Rollrausch-Elternvertreter engagieren. Und Marco Lerch (50, Rollrausch) fügt hinzu: „Der Jugend-Freizeitpark hat eine breite Unterstützung in der Bürgerschaft in Wermelskirchen – eigentlich konnte dazu keiner mehr ernsthaft Nein sagen. Die Nachricht, dass das Projekt starten kann, ist ein schöner Jahresabschluss für uns, für die Jugend und für die ganze Stadt.“

Die Vorfreude auf die Umsetzung ist groß, denn von den gemeinsam mit der Stadt und einem Fachbüro entwickelten Planungen sind die Vereinsvertreter überzeugt. „Der Bau wird sich lohnen“, ist Jonas vom Stein überzeugt: „Der Park wird Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus haben.

Verschiedene Sportarten finden dadurch eine Außenanlage, Anfänger und Fortgeschrittene können ihn gleichermaßen gut nutzen. Größe und Qualität sind wichtig, damit der Park letztlich genutzt wird.“ Und die Anbindung an die Radtrasse sei ebenso wichtig, meint Uwe Kaplan. „Eine kleinere Anlage als Möchte-Gern-Variante wäre versenktes Geld gewesen, weil die niemand nutzen würde“, ist André „Polo“ Finger von Flip-Off überzeugt. Obendrein werde sich der Park durch die zentrale Lage in das Stadtbild einfügen, schätzen die Vertreter ein. „Er wird keine Rand-Existenz in irgendeinem Hinterhof führen.“

Zuversichtlich blicken die Vereinsvertreter auf das kommende Jahr: Die Ausschreibung der Gewerke könne nun erfolgen, der erste Spatenstich sei im Frühling denkbar und eine Fertigstellung nach sechs bis sieben Monaten dann im Herbst. „2021 wird dann richtig spannend, denn dann wird sich die Nutzung richtig entwickeln und etablieren“, blickt Marco Lerch aus: „Aus dem gesamten Umland werden Leute kommen – aus Hückeswagen, Solingen, Remscheid, Radevormwald und sogar Köln. Wir wissen doch, dass unsere Rollrausch-Halle immer gut besucht war.“ Und weiter: „Kannst du etwas anbieten, ergeben sich viele Dinge ganz dynamisch von selbst.“

Ideen für die Zukunft des neuen Jugend-Freizeitparks haben die Vereine schon einige in petto. Dazu gehören in einem zweiten Schritt auch Wünsche wie die Installation von sanitären Anlagen, Flutlichtern oder eine Ladestation für E-Bikes. Weitere Veranstaltungen nach der Sause zur großen Eröffnung des Jugend-Freizeitparks könnten Turniere, Wettbewerbe, Skate-Jams und Open-Air-Konzerte sein. „Ein Vorbild wäre zum Beispiel die ‚Thalfahrt‘ in Odenthal“, sagt Marco Lerch und richtet damit den Blick über den Wermelskirchener „Tellerrand“ hinaus in die Nachbarstadt.