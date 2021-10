Kampfmittelräumdienst im Einsatz : Erneute Sprengung in Dabringhausen

Wermelskirchen Am alten Sportplatz am Asterweg hat es am Dienstagmorgen zum zweiten Mal kontrollierte Sprengungen von Granaten aus dem zweiten Weltkrieg gegeben.

Um 11 Uhr war es so weit. Die Vorbereitungen auf die Sprengung von sechs englischen Granaten kamen zum Abschluss. Nach zwei akustischen Signalen hörten die Anwohner am Meisenweg, das Ordnungsamt vor Ort und der Einsatztrupp des Kampfmittelräumdienstes eine dumpfe Explosion – vergleichbar mit dem Zuschlagen einer Autotür. Laut Kampfmittelräumdienst ist alles gut verlaufen.

Am Asterweg / Meisenweg soll ein Neubaugebiet erschaffen werden, daher wurde das Gelände auf Kampfmittel aus dem zweiten Weltkrieg untersucht worden. Bereits am Donnerstag war es zum ersten Mal zu einer kontrollierten Sprengung gekommen.