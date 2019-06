Festkommers zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr : „Gaffer gab es leider auch schon früher“

Wermelskirchen Beim Festkommers erinnerte Sven Katerndahl an vergangene Zeiten und spektakuläre Einsätze.

Das 150-jährige Bestehen des Löschzuges 1-Stadtmitte ist ein besonderes Jubiläum, denn es beschreibt gleichzeitig die Bestandszeit der Freiwilligen Feuerwehr in Wermelskirchen überhaupt. Am 18. Juni 1869 wurde die erste Einheit aus freiwilligen Brandbekämpfern in der Gemeinde Wermelskirchen gegründet. Daran erinnerte Löschzugführer Ralf Lambeck in seiner Begrüßung der nahezu 150 geladenen Gäste beim Festkommers zum Jubiläum in der Wagenhalle der Feuerwache Vorm Eickerberg.