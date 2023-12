Gedenken in Wermelskirchen Erinnerungen an Gründervater Gerhard Braun (CDU)

Frederike Conrads nahm zum Abschied das Bild ihres Vaters am Grabstein in den Blick. „Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier sind zum Gedenken“, befand sie. Vor allem in der Weihnachtszeit denke sie oft an ihre Eltern, die Empfänge im Haus, den festlichen Trubel. Ob Gerhard Braun für sie mehr Papa oder Politiker gewesen sei? „Politiker“, erzählte sie und lächelte, „wir hatten eine gute Beziehung. In der Erinnerung ist er für mich aber immer der Politiker.“