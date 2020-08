Lieblingsrezepte : Leichter Grüner Veltliner zum Lachstartar

Wermelskirchen Im Rahmen der BM-Kochaktion „Mein Lieblingsrezept für den Sommer“ verriet Erich Richtsfeld, mit welchem Gericht er seine Gästen an lauen Sommerabenden verwöhnt: Lachstartar auf Kartoffelstampf.

Seine Leidenschaft fürs Kochen begann mit einem Geburtstagsgeschenk für seine Frau Elfriede, genannt Elfie: „Ich habe ihr mal einen Kochkurs bei Ulrich Heldmann im Concordia in Remscheid geschenkt und sie war so danach so begeistert, dass ich beim nächsten Mal mitgegangen bin. Mittlerweile waren wir schon 50 mal gemeinsam zum Kochen dort“, erzählt Erich Richtsfeld aus Hückeswagen.