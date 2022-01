Grüne in Wermelskirchen : Grüne: Erhebliche Zweifel an der Umbau-Idee

Eigentlich eine Übergangslösung: Die Erweiterungsbauten der Sekundarschule – als Modulbauweise auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule und der Sporthalle errichtet. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Während sie die Gesamtschule als neue Schulform in Wermelskirchen begrüßen, sehen die Grünen keine tragbare Möglichkeit für einen Standort am Weyersbusch. „Halbherzigkeiten“ dürfe es nicht geben und eine öffentliche Diskussion müsse her.

Die Gebäude- und Standortfrage wird wohl das entscheidende Momentum der aufkommenden Diskussion um die Wermelskirchener Landschaft bei den weiterführenden Schulen sein. Das wird spätestens bei der Positionierung von Bündnis 90/Die Grünen in dieser Sache im Rahmen eines Pressegesprächs deutlich. Mit gleich fünf Vertretern – Rats- und Schulausschuss-Mitgliedern sowie sachkundigen Bürgern – verdeutlichten Ulrike Schorn-Kussi, Viola Willinghöfer, Ilona Boß, Stefan Janosi und Frank Kaluscha, dass mit ihnen „keine Halbherzigkeiten“ und „keine Geldrausschmeißerei“ zu machen seien. Dabei begrüßen die Grünen ausdrücklich, dass der kurz vor der Feiertagspause im Schulausschuss vorgelegte Schulentwicklungsplan (wir berichteten) die Einrichtung einer Gesamtschule in Wermelskirchen nahe legt. Mit der dabei von den Expertinnen und Experten der Projektgruppe „Biregio“ in den Raum gestellten Idee, die Gesamtschule könne ihren Standort am derzeitigen Sekundarschul-Platz an der Wirtsmühler Straße/Weyersbusch bekommen, wollen die Grünen jedoch nicht „warm“ werden: „Daran haben wir erhebliche ­­Zweifel.“

Anfang Dezember des vergangenen Jahres hätten die Grünen einen Fragenkatalog rund um den Umbau am Weyersbusch als Anfrage zur Beantwortung an die Stadtverwaltung gegeben – eigentlich fristgerecht für die Schulausschusssitzung am Ende dieses Monats. „Die Stadtverwaltung hat uns gebeten, die Vorlage des Schulentwicklungsplans abzuwarten und wir haben dem entsprochen“, berichtet Grünen-Fraktionssprecher Stefan Janosi. Die Grünen seien gespannt, ob es die Antworten in der anstehenden Schulausschusssitzung auch gebe.

INFO Grüne wollen öffentliche Diskussion Expertenbefragung Für die öffentliche Sondersitzung des Schulausschusses am Montag, 10. Januar, 17 Uhr, kündigte der Technische Beigeordnete Thomas Marner ein Ergebnispapier an, in dem Experten die Möglichkeiten eines Umbaus der Sekundar- zur Gesamtschule beleuchten (wir berichteten). Vereinbarung Wie die Grünen-Vertreter auf Anfrage konstatierten, sei diese Untersuchung zum Umbau des Schuldgebäudes in Absprache zwischen Verwaltung und Kommunalpolitik im Ältestensrat nicht öffentlich vereinbart worden. „Um unnötige Verunsicherungen zu vermeiden, war das im Laufe des vergangenen Jahres richtig so. Aber im Dezember war der Zeitpunkt – spätestens jetzt mit offenen Karten spielen“, kommentiert Stefan Janosi. Wir wollen eine öffentliche Diskussion“, betonen die Grünen einmütig.

„Durch die explodierenden Baukosten stecken in jedem Neu- oder Umbau finanzielle Risiken“, konstatiert Stefan Janosi weiterhin unumwunden. Aber, so betont Ulrike Schorn-Kussi, die als ehemalige Schulleiterin beruflich vom Fach ist: „Ein Umbau im Bestand ist schwerer zu kalkulieren als ein Neubau, die Folgekosten sind nicht absehbar – letztlich rausgeschmissenes Geld.“ Im Zweifel müsste die Stadt an anderen Stellen den Gürtel enger schnallen. Der Hintergrund: Ein Umbau im Bestand des heutigen Sekundarschulgebäudes ist günstiger als ein Neubau.

„Wir können uns das nicht vorstellen, wie ein Umbau des Gebäudes funktionieren soll. Noch im Juli 2017 haben alle Beteiligten beschlossen, dass an der Wirtsmühler Straße nichts geht, weshalb der Realschulabriss und der Neubau der Sekundarschule an der Rot-Kreuz-Straße beschlossen wurde. Jetzt auf einmal soll an der Wirtsmühler Straße wieder etwas möglich sein“, hält Frank Kaluscha einen Bestandsumbau für zumindest äußerst fragwürdig und ergänzt: „Die Lage des Sekundarschulstandorts ist gut. Wenn sich dort zusätzliche Flächen finden lassen und eine Bebauung trotz ehemaliger Mülldeponie möglich ist, muss darüber nachgedacht werden – aber das erscheint unrealistisch.“ Zumal die Grünen den Sekundarschülern und Sekundarschullehrern keine Großbaustelle im laufenden Betrieb zumuten wollten.