Erhard Mayland aus Wermelskirchen feiert 90. Geburtstag Ein Leben wie ein Abenteuerroman

„Unseren ersten Hochzeitstag haben wir in der Uniklinik verbracht“, erzählt Ingrid Kern-Mayland. Damals erhielt er die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Wütend sei er nicht gewesen, sagt Mayland. „Ich habe immer überlegt: Wie gehe ich damit um ?“ Getragen habe sie auch in dieser Situation ihr Glaube, ergänzt er auch mit Blick auf seine Frau. Seit seiner Kindheit sei er fest verankert im Gemeindeleben, im christlichen Glauben, im CVJM. Schon 1947 war er in den Jünglingsverein in Tente eingetreten – und damit in die Spuren seines Vaters. „Den Kontakt zum CVJM habe ich nie aufgegeben“, sagt Mayland. Als er nun wieder „an der Tente“ lebte, übernahm er den Vorsitz des CVJM – von 1977 bis 1992. „Damals gab es nicht viele junge Leute, es war die Zeit des Neuaufbaus“, sagt er. Den gestaltete er trotz seiner unberechenbaren Krankheit wesentlich mit.