Wermelskirchen historisch : Plettenburg ist adeligen Ursprungs

Marita Jendrischewski hat die historischen Ursprünge von Plettenburg erforscht und ihre Ausarbeitung in den „Altenberger Blättern“ veröffentlicht. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Marita Jendrischewski erforscht die Geschichte des einstigen Adelssitzes in Dabringhausen. Ihre Ausarbeitung ist nun in den „Altenberger Blättern“ veröffentlicht.

Im kleinen Gebiet von Dabringhausen gab es einst drei Adelsfamilien mit feudalen Anwesen. Das waren die in der Großen Dhünn-Talsperre Dhünnenburg, Kleinklev und Plettenburg. „Drei adeligen Familien in Dabringhausen finde ich ganz schön viel“, stellt Marita Jendrischewski im Gespräch mit unserer Redaktion fest. Die Heimatforscherin erforschte in den vergangenen sechs Jahren die Geschichte von Plettenburg. „Nicht durchgängig, sondern schon mit Pausen“, beschreibt Marita Jendrischewski die Zeitschiene. Ihre Ausarbeitung ist nun veröffentlicht: Auf 37 DIN A5-Seiten in Heft 88 der „Altenberger Blätter“.

„Leider konnte ich nicht richtig herausbekommen, wer Plettenburg anfangs gebaut hat“, bilanziert Marita Jendrischewski ihre Nachforschungen. In ihrer Ausarbeitung schreibt sie: „Es kann sein, dass Bertram von Plettenberg mit dem Bau der Plettenburg einen seinem Amte entsprechenden repräsentativen Wohnsitz schaffen wollte, der aber nie als Amtssitz verzeichnet ist. Auch für seinen Sohn und Nachfolger ab 1561 Wilhelm lässt sich kein Nachweis finden, dass er in der Plettenburg wohnte oder von hier die Gerichtsbarkeit ausübte. Vielmehr wurde nach dem Zusammenschluss mit Hückeswagen in 1555 das Hückeswagener Schloss Amtssitz des Amtmannes.“

Info Erhältlich im Altenberger Dom-Laden Altenberger Blätter Das Heft 88 der „Altenberger Blätter“ mit der Ausarbeitung zur Plettenburg ist im Altenberger Dom-Laden erhältlich und kostet fünf Euro. Die „Altenberger Blätter“ erscheinen in loser Reihenfolge. Ein eventueller Reinerlös aus dem Verkauf des Heftes kommt der Ausstattung des Altenberger Doms zugute. Herausgeber ist Dr. Norbert Orthen für die Katholische Pfarrgmeinde St. Mariä Himmelfahrt in Altenberg. Kooperationspartner sind der Dom-Verein, das Haus Altenberg, die Evangelische Kirche und der Verschönerungsverein Altenberg.

Die Recherchen seien sehr aufwendig gewesen, beschreibt Marita Jendrischewski. Der Grund: Zur Plettenburg lässt sich unmittelbar kein Material finden. „Vielmehr musste ich unheimlich viel lesen und aus den einzelnen Informationen Zusammenhänge herstellen“, erläutert die Autorin. „Es sind vier Häuser – das ist die Burg.“ Marita Jendrischewski verwundert es nicht allzu sehr, dass es keine unmittelbaren Quellen gibt, die sich nur mit der Plettenburg beschäftigen. Hilfreich sei das Lesen der Kirchenbücher gewesen, denn: „Auch wenn die Kirchenbücher erst bei ungefähr 1600 anfangen und darin auch nicht alles verzeichnet ist: Bei Adeligen wurde gewissenhaft alles eingetragen.“

Ende der 1950er-Jahre: Plettenburg Nummer 2 – das Haus Hindrichs. Foto: Stephan Singer

Dass die Adeligen einst verarmt oder ausgestorben sind, hat Marita Jendrischewski ebenso herausgefunden: „Die letzten ihrer Art haben in Plettenburg als Holzschuhmacher oder in Forthausen als Seidenspinner gearbeitet.“ Als Ende des 18. Jahrhunderts das Bürgertum erstarkte und die Franzosen einrückten, sei die Zeit des Adels, der gerne über seine Verhältnisse gelebt habe, vorbei gewesen.

„Plettenburg muss eine Wasserburg gewesen sein. Das schließe ich aus der Lage“, schätzt Marita Jendrischewski ein: „Zum jedem Adelssitz gehörte eine Mühle und ein Hof. Der Hof von Plettenburg war Rölscheid. Die Mühle ist 1900 abgebrannt.“ Aus heutiger Sicht müsse man sich die geteerten Straßen wegdenken, denn dann erschließe sich, dass die Wege zwischen den genannten Standorten ganz kurz sind.

Walter und Anna Hindrichs mit vier Kindern. Walter ist das einzige Hindrichs-Kind, das in Plettenburg bleibt. Foto: Stephan Singer

Sicherlich habe sie für die Ausarbeitung zur Plettenburg „wissenschaftlicher gearbeitet und vor allem geschrieben als bei ihren vorherigen Büchern“, sagt Marita Jendrischewski, die besonders für ihre beiden Bücher zum versunkenen Dhünntal bekannt. Das erfordere die Veröffentlichung in den „Altenberger Blättern“: „Dadurch ist mein Plettenburg-Text nicht so leicht lesbar, wie meine bisherigen Bücher.“ Auch müsse für eine Veröffentlichung in den „Altenberger Blättern“ eine Verbindung zu Altenberg bestehen: „Das ist der Fall, denn für Plettenburg wurden die Abgaben von Rölscheid an Altenberg geleistet.“