Wirtschaft in Wermelskirchen Erfahrene Senioren unterstützen Firmen

Die Erfolgsquote ist beeindruckend. „In den 20 Jahren haben wir mehr als 500 Beratungsfälle gehabt. In über 90 Prozent der Fälle konnten wir helfen“, sagt Walter Engels von der Interessengemeinschaft „Senioren beraten die Wirtschaft“ (SBDW) im Gespräch mit unserer Redaktion. Und sein Kollege Ulrich Appel ergänzt: „In der langen Zeit, in der ich dabei bin, kann ich mich vielleicht an fünf oder sechs Fälle erinnern, wo wir von Anfang an gesagt haben, es macht keinen Sinn, meldet Insolvenz an“, sagt der Wermelskirchener, der seit 2006 zu der Gruppe gehört: „Dabei helfen wir natürlich auch.“