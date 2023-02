Kultur in Wermelskirchen Epitaph – immer noch eine Klasse für sich

Bereits 2019 feierte Epitah das 50-jährige Bestehen – der ausgedehnten Konzertsause dazu schob allerdings Corona vorläufig den Riegel vor. Doch aufgeschoben war nicht aufgehoben, so dass die Rockband um Sänger und Bassist Bernd Kolbe am Samstagabend im Haus Eifgen mit enormer Spielfreude und Energie vor vollem Haus ein Konzert der Extraklasse bot. Gleich beim Opener „Fresh Air“, unmittelbar gefolgt von „Nightmare“, wurde deutlich, dass das Quartett – Kolbe wurde an den Gitarren von Cliff Jackson und Heinz Glass sowie am Schlagzeug von Carsten Steinkämper begleitet – keine Renten-Rocker waren.