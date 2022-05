Aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung : Radfahren soll im Hüpptal gestattet sein

Info

Zeitplan Die finale Beratung über den Planungsentwurf zur Neugestaltung des Hüpp-Parks findet im Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstag, 7. Juni, statt. Thomas Marner appellierte an die Kommunalpolitik, „für etwaige Einwände nicht die Sitzung abwarten.“ Dann müsse der Beschluss gefasst werden, damit der Förderantrag rechtzeitig bis zum 30. September gestellt werden könne.

Gedenkstein Den derzeit gegenüber von der steilen Treppe von der Dhünner Straße in den Park platzierten Gedenkstein will Johannes Böttger an den Fuß der Treppe umsetzen und „neu inszenieren“. Der Grund: Am jetzigen Standort soll ein Kinderspielplatz entstehen, in dessen Nähe ein Gedenkstein unpassend wäre.