Anwohnerin hatte sich beschwert : Entsorgung von Erdaushub in Herrlinghausen war legal

Dieser Erdaushub stammt aus einer Kanalbaumaßanhme, sagt der Eigentümer des Gewerbegebiets in Herrlinghausen. Foto: Solveig Pudelski

Tente Martin und Anna Dreiner, Eigentümer des Grundstücks in Herrlinghausen, wehren sich gegen den Vorwurf, dort illegal Bauschutt entsorgt zu haben. Eine Anwohnerin hatte sich über Erdaushub und Asphaltstücke beschwert.

Die Eigentümer des Grundstücks in Kolfhausen wehren sich gegen die Kritik einer Anwohnerin, sie würden auf ihrem Gelände Bauschutt und Asphaltreste entsorgen und über mehrere Wochen liegen lassen. „Das Bauunternehmen hat auf unserem Grundstück Erdaushub gelagert, aber den Asphalt zügig abgefahren“, meldete sich Anna Dreiner am Bürgermonitor unserer Redaktion zu Wort. Sie sei zusammen mit ihrem Mann, Martin Dreiner, Eigentümerin des 60.000 Quadratmeter großen Gewerbeparks in Herrlinghausen, den sie vor 14 Jahren erworben hatten und nun Zug um Zug sanieren.

Wie berichtet, hatte sich eine Anwohnerin, die anonym bleiben wollte, am Bürgermonitor darüber beschwert, dass in Nähe des Fußwegs zur Balkantrasse im Bereich des ehemaligen Schwimmbades in Tente Bauschutt und Asphaltstücke abgekippt worden seien. Hier entsorge jemand auf billige Art Altmaterial und die Stadt unternehme nichts dagegen, beklagte die Anruferin. Die Verwaltung verwies auf Nachfrage unserer Redaktion darauf, dass es sich um eine Privatfläche handele, die Stadt somit keinen Einfluss habe.

Jetzt die Wende: Der Erdaushub auf dem Hang in Richtung Fußweg sei keine belastete Erde, sondern stamme aus einer Kanalbaumaßnahme. Als sich bei Regen in dem Gewerbegebiet teilweise die Kanaldeckel hoben, wurde Martin Dreiner skeptisch. Er ließ den Kanal untersuchen, es stellte sich heraus, dass die Wurzeln einer alten Kastanienallee in den Kanal eingedrungen waren und diesen verstopften. „Wir haben in einem Meter Entfernung von dem alten Kanal einen neuen bauen lassen, um die alten Bäume zu retten“, berichtete Dreiener. Just diesen Erdaushub schüttete das Bauunternehmen auf den Hang. Das sei Erdmaterial, das jetzt schnell zuwachse, so Dreiner. Die wenigen Asphaltstücke seien längst entfernt worden. „Wir hätten uns gewünscht, dass man uns direkt anspricht“, sagte das Ehepaar, das über die Beschwerde der Anwohnerin verärgert war.