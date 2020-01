Kommunalwahl : Entscheidung über neue Wahlbezirke steht noch aus

Wermelskirchen Für die Kommunalwahl werden die Wahlbezirke überprüft. Die Stadt empfiehlt Parteien, mit Wahlvorschlägen zu warten.

Was ändert sich an den Bezirken in Wermelskirchen?

Wie Claudia Hennen-Mentenich vom Haupt- und Personalamt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, seien die bereits eingeteilten Wahlbezirke in Wermelskirchen in den vergangenen Wochen auf ihre Größe und eventuelle Abweichungen überprüft worden. „Einen entsprechenden Vorschlag legen wir im Wahlauschuss am 27. Januar vor“, so Hennen-Mentenich weiter. Der Wahlausschuss ist unabhängig von tatsächlich zu großen oder zu kleinen Wahlbezirken für jede Kommune verpflichtend. Eine Entscheidung, ob und was an der Einteilung der Bezirke geändert wird, steht also noch aus.