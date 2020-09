Kommunalwahl 2020 in Wermelskirchen : Endspurt für die Bürgermeisterwahl

Kommunalwahl 2020 in Wermelskirchen

Wermelskirchen Zwischen guter Laune und Nervosität: Sonntag wird bei der Kommunalwahl auch entschieden, wer neuer Bürgermeister wird. Fünf Tage vor der Wahl sind alle Kandidaten für den Posten (noch) entspannt.

Wenn am Sonntag ab 18 Uhr die ersten Stimmzettel in den Wahllokalen ausgewertet werden, dürfte sich das nervöse Nervenflattern bei fünf Personen etwas steigern – bei den Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters: Rainer Bleek (SPD), Marion Lück (parteilos, wird aber von CDU und Bürgerforum unterstützt), Marco Frommenkord (FDP), Mike Galow (Die Linke) und Karl Springer (AfD).

Noch ist die Stimmung entspannt bei allen fünf Protagonisten, die sich den Chefsessel im Rathaus sichern wollen, auf dem Amtsinhaber Rainer Bleek noch sitzt – und auch weitere fünf Jahre sitzen bleiben will. „Weil ich viel angeschoben habe, das ich gerne zu einem vernünftigen Abschluss bringen würde“, erklärt der 65-Jährige.

Zweite Wahl Sollte am Sonntag kein Kandidaten durch Mehrheit gewinnen, findet am Sonntag, 27. September, von 8 bis 18 Uhr eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Alle Wahllokale sind dafür geöffnet, die Wahlbenachrichtigungen behalten ihre Gültigkeit, es reicht auch der Personalausweis, um zu wählen.

Aufgeregt ist er vier Tage vor der Wahl noch nicht, erinnert sich stattdessen an den „komischen Wahlkampf“, der durch die Corona-Pandemie anders abgelaufen musste als normalerweise: „Viele Veranstaltungen oder Diskussionen mit Bürgern konnten wegen Corona gar nicht stattfinden und das war schwer, sich daran zu gewöhnen.“

Ein bestimmtes Bauchgefühl für den Ausgang der Wahl habe er deshalb nicht. Allerdings sieht der Bürgermeister einen kleinen Vorteil gegenüber seinen Herausforderern, „weil ich schon fünf Jahre dabei bin“, sagt er. Siegessicher will sich Bleek allerdings nicht geben: „Ich gehe von einer Stichwahl gegen Marion Lück aus“, bekennt er ehrlich.

Die einzige Kandidatin in der Männerriege fühlt sich kurz vor der Wahl „entspannt und voller Vorfreude“, sagt Marion Lück, die sich wünscht, dass sie es in die Stichwahl schafft. „Dann wird es vermutlich eine Stichwahl gegen Rainer Bleek“, sagt sie.

Auch für die 47-Jährige war der Wahlkampf ungewöhnlich: „Der war kurz und knackig“, gibt die Diplom-Verwaltungswirtin zu, die auf Haustür- und Straßengespräche mit den Bürgern setzte und am verkaufsoffenen Sonntag 1000 Lebkuchenherzen mit „I love WK“ verteilte, „um etwas über die abgesagte Kirmes hinwegzutrösten“, sagt sie.

Das Herz in Verbindung mit Wermelskirchen ist für sie besonders, „weil ich mit dem Slogan ‚die Kleinstadt mit Herz’ aufgewachsen bin und das total gut greifen kann“, sagt sie. Zusammen mit Familie und Freunden hatte Lück die Lebkuchenherzen selbst verziert, „was uns allen wahnsinnig Spaß gemacht hat“.

Die Ergebnisse am Wahlsonntag wartet Marion Lück ebenso wie der Amtsinhaber im Rathaus ab. „Mein Lebenspartner, mein Sohn und meine Schwester begleiten mich“, verrät sie. Eine persönliche Prognose für den Wahlausgang am Sonntag kann sie noch gar nicht geben, „weil man nicht abschätzen kann, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. Was ich aber sagen kann ist, dass die Wermelskirchener den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bekommen, den oder die sie wählen“, sagt sie lachend.