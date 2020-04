Bauarbeiten in Wermelskirchen : Kostenexplosion bei Brückensanierung

Im nächsten Monat sollen die Arbeiten zur Brückensanierung beginnen. Mit einer Ampelanlage wird der Verkehr gelenkt. Foto: Udo Teifel

Hünger Die Landstraße 157 wird während der Bauphase halbseitig gesperrt. Kurzfristige Vollsperrungen sind dabei aber nicht ausgeschlossen. Die Kosten für die Sanierung ab Ende Mai steigen um 600.000 Euro auf 1,6 Millionen Euro.

Seit 2016 ist bekannt, dass die Brücke über die Autobahn 1 in Hünger sanierungsbedürftig ist. Die Entwässerung wie auch die Fahrbahn entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen; sind zum Teil durch die Belastung nicht mehr in gutem Zustand. Bis zum Frühjahr 2020 hat es nun gedauert, bis die Aufträge erteilt und mit der Arbeit begonnen werden kann. Gerd Funke, Projektleiter Brückenbau bei Straßen.NRW: „Wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung. In den nächsten Wochen, ich rechne mit Ende Mai, wird die Baufirma anfangen können.“

Das dürfte auf der Landstraße 157 schon zu Verkehrsbehinderungen führen. Denn wer nach Köln aus Richtung Innenstadt auf die Autobahn will, wird durch dieses Nadelöhr müssen. Oder einen großen Umweg über Pohlhausen in Kauf nehmen. Denn die Brücke wird während der Bauphase nur halbseitig befahrbar sein. „Der Verkehr wird dann mit einer Ampelanlage gesteuert“, sagt Funke im Gespräch mit unserer Redaktion.

Hier wird ein Gerüst errichtet, um auch die Entwässerung neu zu bauen. Dafür werden die Autobahn-Fahrstreifen eingeengt. Foto: Udo Teifel

Info Die weiteren Brücken- und Straßenprojekte Bollinghausen Mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs in Höhe von Bollinghausen/Gewerbegebiet wird im Frühjahr 2021 gerechnet. Eschbach-Durchlass In Preyersmühle wird der Durchlass komplett erneuert. Hünger Das B-Planverfahren für die Ansiedlung von „Burger King“ ruht.

Es könnte aber auch passieren, so der Projektleiter, dass die Brücke tageweise voll für den Verkehr gesperrt wird – das hänge mit den jeweiligen Arbeiten zusammen. „Wir müssen gemeinsam mit der Baufirma ausbalancieren, wie der Ablauf wird.“ Kurzfristige Sperrungen seien aber bei so einem Projekt immer möglich. Derzeit überarbeite die Baufirma die Ausführungsplanung, berichtet Gerd Funke. „Wenn die vorliegt, werden wir sie besprechen, und dann kann das Projekt starten.“ Zuerst wird wohl ein Gerüst auf der Autobahn aufgebaut, was wenigstens eine einstreifige Einengung der Fahrbahn zur Folge hat. „Wir rechnen mit einer Baustelle, die Ende des Jahres abgeschlossen werden kann“, sagt Funke.

Die Corona-Krise, so macht der Projektleiter deutlich, habe die Abstimmungen mit der Baufirma natürlich nicht vereinfacht. „Wir konnten keine gemeinsamen Sitzungen durchführen und haben alles telefonisch gemacht. Das brachte natürlich auch ein wenig Verzögerung mit sich.“ Inzwischen haben auch Stadt, Kreis und Autobahnverwaltungsamt die Verkehrspläne genehmigt.

Was aber steht an Arbeiten an? Die Straßendecke wird erneuert, eine lastenverteilende Betonplatte wird eingebaut und die Fahrbahn neu asphaltiert. Wichtig auch: Eine komplette Entwässerung der Brückenanlage muss gebaut werden, ebenso Brüstungen (die aktuell viel zu niedrig sind) sowie neue Kappen. Im Bereich der Flügelwände erfolgt ein Bodenaustausch, um die Last anders zu verteilen.