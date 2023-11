Haus Eifgen in Wermelskirchen Emotionaler Abschluss der diesjährigen Celtic-Voyage-Reihe

Gleich an zweiter Stelle des ursprünglich als Wohnzimmer-Konzert angekündigten Auftritts von Ger O‘Donnell und Trevor Sexton als diesjährigen Abschluss der Celtic-Voyage-Reihe im Haus Eifgen kam der Song, der wie kaum ein zweiter zu diesem herbstlichen Abend passte. „The First Leaves Of Autumn“ hieß er, und O‘Donnell kündigte ihn mit den Worten an: „Ihr habt sehr schöne bunte Blätter hier in Wermelskirchen. Diese roten Farben gibt es bei uns nicht.“