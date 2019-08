Lage in der Innenstadt gewünscht : Elterninitiative will eine Kita gründen

Sie wollen die Kita „Stöppken“ gründen (v.l.): Tanja Heller, Simona Runkel, Gründungsmitglied Natalie Minke und Ann-Kathrin Graap. Jetzt suchen sie ein Mietobjekt mit grünem Außengelände. Foto: Solveig Pudelski

Weil sie mit der Kita-Situation unzufrieden waren, haben sich neun Eltern zusammengeschlossen, um ein Betreuungsangebot unter dem Namen „Stöppken“ auf die Beine zu stellen. Jetzt suchen sie ein passendes Domizil.

Neue Kitas und zusätzliche Kindergartenplätze werden dringend gebraucht. Einen Teil der Angebotslücke möchte eine Elterninitiative schließen: mit einer eigenen Kita in angemieteten Räumen. Es ist die erste solche Einrichtung in Wermelskirchen, die Eltern auf die Beine stellen. Als klar wurde, dass das Angebot an Betreuungsplätzen zum neuen Kita-Jahr die Nachfrage nicht decken würde, fanden sich Eltern nach einem Aufruf über Facebook zusammen. „Wir sind Eltern, die mit der Situation unzufrieden waren und selbst aktiv werden wollten“, sagen Simona Runkel, Erzieherin, Tagesmutter und zweite Vorsitzende, und Tanja Heller, Vorsitzende und ausgebildete Heilerziehungspflegerin. Dritte im Bunde ist Ann-Kathrin Graap.

Inzwischen ist der Vereinsstatus für „Stöppken“, so der Name der Einrichtung und des Vereins, amtlich, die Suche nach einem geeigneten Objekt läuft auf Hochtouren. „Einige Gebäude haben wir uns schon angeschaut“, berichtet Simona Runkel. Innenstadtnah solle die Kita auf jeden Fall gelegen sein. Je nach Gebäude sind mindestens zwei Gruppen für Zwei- bis Sechsjährige geplant. Die Öffnungszeiten sollen 7 bis 17 Uhr sein, an einem Tag bis 18 Uhr.

Info Infostand zur Herbstkirmes Werbung Die Elterninitiative will zur Herbstkirmes über ihr Konzept und ihre Pläne informieren. Sie baut am verkaufsoffenen Sonntag, 25. August, 13 bis 18 Uhr, einen Infostand auf der Telegrafenstraße auf, in der Nähe des Modegeschäfts „Male“. Kinder können eigene Buttons malen und prägen. Verteilt werden Flyer, auf dem das Kurzkonzept vorgestellt wird.

Die Betreuungszeiten können je nach Elternwunsch bei 25,35 oder 45 Wochenstunden liegen. Kooperieren wolle man mit Tagesmüttern. Morgens ist ein Frühstücksbuffet geplant, mittags soll möglichst ein selbst gekochtes Essen mit saisonalen Produkten auf den Tisch, eventuell erfolge eine Teillieferung durch einen Caterer.

Als Elterninitiative haben es die neun Gründungsmitglieder in der Hand, wie das pädagogische Konzept in der neuen Kindertagesstätte ausgerichtet ist. Alle waren sich einig, dass die Kita eine familienergänzende Betreuung sein soll. Die Kita solle ein „Haus für Kinder“ sein. Sie soll Lernen, Spielen, Leben ermöglichen, Sicherheit und Geborgenheit geben durch enge Beziehungen. Ansetzen wolle man bei den Stärken der Kinder, und dann aufarbeiten, was noch nicht so gut laufe.

Angelehnt wird das Kita-Konzept an die sogenannte Reggio-Pädagogik: Deren zentrales Prinzip ist, dass Kinder durch ihre Wissbegierde und Kreativität die eigene Entwicklung maßgeblich bestimmen und dabei von Erwachsenen begleitet – und nicht angeleitet – werden sollen. Zur Reggio-Philosophie gehört es, jedes Kind seine eigene Ausdrucksform finden zu lassen und ihm die Materialien dafür bereitzustellen. Der Leitgedanke ist ein demokratisches Menschenbild. Es gibt keine Hierarchien, den Kindern wird ein hohes Maß an Kompetenz zugesprochen.

Für den Verein Stöppken spielt das Thema „Nachhaltigkeit“ eine große Rolle, es soll den Kindern durch Projekte und Kooperationen näher gebracht werden. Der Jahresablauf orientiere sich an Festen und Feiern.

Gleichzeitig soll die Kita „ein Haus für Familien“ sein. Die Eltern selbst sollen sich mit dem Angebot der Initiative identifizieren und auch bereit sein, einige Stunden Arbeit für die Einrichtung zu leisten. Gedacht ist an 20 Stunden Eigenleistung im Jahr, die können je nach Wunsch in kleinen Einheiten oder an wenigen Tagen geleistet werden. Die Eltern werden Vereinsmitglieder, sie zahlen nicht nur für die Betreuung ihrer Kinder, sondern auch einen Beitrag an den Verein.