Kostenbeteiligung in Kitas und OGS in Wermelskirchen : Elternbeiträge für Betreuung in Pandemie nun festgelegt

Elternbeiträge für Betreuung in Pandemie nun festgelegt

Kostenbeteiligung in Kitas und OGS in Wermelskirchen

Die Finanzierung der sehr schwierigen Betreuung von Kita-Kindern in der Corona-Pandemie ist geregelt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wermelskirchen Die Fakten liegen nun nach Gesprächen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land auf dem Tisch. Jetzt kann die Stadtverwaltung in Wermelskirchen den Eltern auch die Bescheide schicken.

Was müssen nun Eltern für die Betreuung während der Pandemie an Beiträgen für Kitas und OGS zahlen? Das ewige Hin und Her ist beendet, das Land hat die Kommunen jetzt über ihre Beteiligung informiert. Damit kann die Stadt handeln.