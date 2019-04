Medienkompetenz : Eltern aufklären über die Gefahren des Internets

Es wird gesnapped, gechattet, gepostet, getwittert und geliked, was das Zeug hält. Kinder mit Smartphone und Tablet auf einem Sofa. Foto: Shutterstock/Prostock-studio

Wermelskirchen Hanno Lenz aus Köln hat 2013 die Initiative „Schutzraum – Medienkompetenz Internet“ ins Leben gerufen. Seither hält er nebenberuflich Vorträge, in denen er über die Gefahren des Internets aufklärt.

Eltern, wisst Ihr, was eure Kinder so im Internet treiben und welche Gefahren dort lauern? – Mit dieser Frage setzten sich Mütter und Väter während einer Infoveranstaltung zum Thema Medienkompetenz im Gemeindezentrum Dabringhausen auseinander. Hanno Lenz aus Köln hat 2013 die Initiative „Schutzraum – Medienkompetenz Internet“ ins Leben gerufen. Seither hält er nebenberuflich Vorträge, in denen er über die Gefahren des Internets aufklärt.

Heute hat fast jeder Mensch ein Smartphone: Nach Statistiken besitzen fast 70 Prozent aller Viertklässler ein Smartphone, einige noch früher. Das gefährlichste daran ist, dass sie in dem Alter noch gar nicht verstehen, worum es geht, und deshalb sind die Eltern in der entscheidenden Position: „Was fürs Kind wichtig ist, ist auch für Euch wichtig“, sagte Lenz den jungen Eltern, deren Kinder größtenteils im Grundschulalter sind. „Wir ebnen heute quasi die Bahn für die weiterführende Schule, weil da geht es ab“ Es wird gesnapped, gechattet, gepostet, getwittert, geliked was das Zeug hält.

Lenz klärte über die Gefahren der populärsten Apps und Sozialen Netzwerke auf, die allesamt „nicht privat und keinesfalls caritativ sind“, sagte er, „egal, was die Hersteller auch behaupten mögen“ Medien beeinflussen und manipulieren. Das Internet sei komplett öffentlich und somit zugänglich für jeden, der Lügen verbreiten und anderen schaden möchte. „Und das Internet vergisst nie“, sagte Lenz. Deshalb sei die Privatsphäre die wichtigste erste Einstellung. Darüber hinaus besprach Lenz mit den Eltern, wie sie ihre Kinder an das Internet heranführen können, welche Seiten kindgerecht und informativ sind; er sprach über Suchtgefahren und Apps, die die Kinder unterbewusst zu immer mehr Aktivität drängen; über Cybermobbing und Triggern im Umgang mit Tabuthemen und falschen Idealen.

Wichtig für die Eltern waren die Informationen, an wen man sich wendet, wenn das eigene Kind bedroht wird und wo Grenzen gesetzt werden sollten, beziehungsweise wo die Begrenzung enden sollte. Denn eines hat Lenz gelernt: Die Digitalisierung ist heute nicht mehr aufzuhalten und Teil des Alltags, deshalb müssten Kinder angeleitet und nicht ferngehalten werden. „Den Kindern ist es wichtig, in der Schule ist es ein Riesenthema. Wenn eure Kinder Minecraft lieben, dann schaut es euch an und den Mechanismus dahinter. Schaut euch die Influencer an, die eure Kinder beschäftigen“.