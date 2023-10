Elsa Werth aus Wermelskirchen 102. Geburtstag und jeden Tag ein Schnäpschen

Am Donnerstagvormittag stehen dann gleich mehrere Gratulanten vor der Tür, um der rüstigen Dame zu gratulieren. Die Bürgermeisterin kommt, Freunde und Wegbegleiter. Die meisten ihrer Freundinnen allerdings hat sie überlebt. Ihr Mann ist schon vor 30 Jahren gestorben, auch ihre Schwester hat sie schon verabschieden müssen. „Wenn man so eine alte Schraube ist, wie ich. Dann ist nicht immer alles leicht“, sagt sie und ergänzt schnell: „Aber ich will nicht klagen.“ Schließlich fühle sie sich sehr wohl, seit ihre Tochter sie vor zwei Jahren nach Dhünn geholt hat. Hier leben die 76-Jährige Heike Werth und ihre Mutter nun in einer kleinen Wohngemeinschaft. „Und wir sind beide sehr zufrieden damit“, sagen sie unisono.