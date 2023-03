Pflegeberatung in Wermelskirchen Elke Paland bringt viel Zeit für die Menschen mit

Wenn Elke Paland an einer fremden Tür klingelt, dann hat sie meistens schon eine Ahnung, was sie dahinter erwartet. Wenige Blicke und Worte reichen meist, damit sich die Pflegeberaterin einen ersten Eindruck verschaffen kann. Was brauchen die Menschen? Welche Fragen haben pflegebedürftige Bürger? Welche Nöte haben die Angehörigen? Elke Paland ist in ihrem beruflichen Leben schon so vielen Familien begegnet, in denen die Pflege eines Angehörigen plötzlich zum bestimmenden Thema wurde, dass sie die nötigen Antworten meist schon im Gepäck hat, wenn sie zu Hausbesuchen aufbricht.