Turnier in Wermelskirchen Elite der Boule-Jugend auf dem Schwanen zu Gast

In Wermelskirchen sind viele der Teams allerdings zum ersten Mal. „Für uns ist es eine große Ehre, dieses Turnier ausrichten zu können“, erzählt Sandra Pahl. Der „Boule und Pétanque Verband NRW“ hat die Wermelskirchenerin im Februar zu seiner neuen Präsidentin gewählt. „Und als ich bei der Jugend nachfragte, wann ich ihr mal einen Besuch abstatten könne, hieß es dort: Wir kommen einfach zu euch“, erzählt Sandra Pahl am Sonntag. So findet nun eines der vier Generationenturniere, die während des Jahres in NRW ausgerichtet werden, in Wermelskirchen statt.