Kunst mit Eiern in Wermelskirchen Vom Hühnerei zum kreativen Botschafter

Das ist handwerklich eine Herausforderung: „Ich bringe das Material und auch mich dabei immer wieder an eine Grenze“, sagt Elisabeth Herold. Kein Ei geht durch ihre Küche, das nicht ausgeblasen wird, bevor es in der Pfanne oder im Kuchen landet. „Früher habe ich in einer Schulküche gearbeitet“, erzählt sie – und damit den Zugriff auf viele Eierschalen. Inzwischen sammelt Elisabeth Herold geduldig in der heimischen Küche, pustet aus und verarbeitete die Schalen dann weiter. Dabei kommt der Dremel zum Einsatz – für klare Schnitte und zum Schleifen. Häufig teilt sie die Eier in zwei Hälften, in vielen Kunstwerken finden aber auch Streifen der Eierschale ihren Platz. In einem ihrer Werke waren es 225 Schalen. „Und natürlich zerbricht immer mal wieder auch eine“, erzählt die Künstlerin und berichtet dann von unterschiedlichen Schalenqualitäten und ihrer Entscheidung für Bio-Eier.