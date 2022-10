Abfallwirtschaft in Wermelskirchen : Elektroschrott nicht in Hausmüll

Wermelskirchen Defekte elektrische Kleingeräte müssen gesondert entsorgt werden. Dafür stehen insgesamt vier Depotcontainer im Wermelskirchener Stadtgebiet bereit.

Lockenstab, Bügeleisen, Smartphone oder Kaffeemaschine – diese Elektrogeräte sind so klein, dass Verbraucher schnell versucht sind, kaputte Geräte im Hausmüll zu entsorgen. Da gehört Elektroschrott aber nicht hin, denn in den kleinen Elektrogeräten stecken bezogen auf ihr Gesamtgewicht wesentlich mehr wichtige Rohstoffe als beispielsweise in Waschmaschinen. Deshalb ist es wichtig diese Geräte zu sammeln, um sie zu verwerten. Darauf weist die Stadt Wermelskirchen hin: „Die getrennte Sammlung stellt sicher, dass Schadstoffe fachgerecht entsorgt und dass beispielsweise Metalle oder Kunststoffe recycelt werden.

In Wermelskirchen können Elektrokleingeräte in den dafür vorgesehenen Sammelcontainern entsorgt werden. Zu den Elektrokleingeräten gehören elektronische Haushaltsgeräte wie Toaster, Kaffeemaschinen, Handmixer oder Eierkocher, elektrische Rasierer, Fön, Telefone, kleine, elektronische Spielzeuge und Kleinwerkzeuge. In Wermelskirchen gibt es vier Depotcontainer für kleinen Elektroschrott: an der Albert-Einstein-Straße, der Jahnstraße, der Pilghauser Straße (am ehemaligen Freibad Dhünn) sowie an der Mehrzweckhalle in Dabringhausen.