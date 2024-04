„Celtic Voyage“-Reihe im Haus Eifgen Eine musikalische Reise nach Irland

Das lag vor allem auch an den Geschichten zwischendurch. Wenn etwa Eleanor Shanley vor „From Galway To Graceland“ – eine wunderschönen Ballade über eine junge Frau, die so sehr in Elvis Presley verliebt war, dass sie am Ende den bereits verstorbenen King Of Rock in Gedanken heiratete – mit einem Augenzwinkern sagte: „Das kann mir und Donny Osmond nicht passieren. Der lebt noch.“