Coronavirus in Wermelskirchen : Bei Cordella am Rathaus gibt es nur noch Eis „to go“

Wermelskirchen Eiscafé-Inhaber Giorgio Barazzuol kommt aus Venetien, eine der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Provinzen Italiens. Seine Eltern leben dort.

Das Eiscafé Cordella auf der Telegrafenstraße ist seit Sonntag ein „To-Go-Eiscafé“. Inhaber Giorgio Barazzuol entschied sich freiwillig zu dieser Einschränkung, bei der sich die die Kunden ihr Eis selbst an der Theke holen – der Service an den Tischen ist eingestellt, außerdem können nur noch die Tische draußen genutzt werden. „Wir sind Italien drei Wochen voraus. Ich möchte meine Kunden und meine Mitarbeiter schützen und das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten“, sagt er.

Barazzuol kommt aus Venetien, eine der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Provinzen Italiens, seine Eltern leben dort. Der Großteil seiner Gäste habe Verständnis für die neue Regelung. Am Dienstagmorgen erreichte ihn die offizielle Empfehlung vom Land, den Abstand zwischen den Tischen auf zwei Meter zu erhöhen und die Gäste zu registrieren. Für Barazzuol stellte sich die Frage, ob das nur für die Kunden gelte, die sich an die Außentische setzen oder auch für diejenigen, die sich das Eis nur zum Mitnehmen holen. „Ich habe jetzt eine Liste ausgelegt, in die sich die Kunden eintragen können – sicher ist sicher.“ Ihn ärgert, dass es statt klarer Regelungen oft nur schwammig formulierte Empfehlungen gibt, die letztlich jeder anders interpretiere. Barazzuol öffnet sein Café von 11.30 bis 18 Uhr, am heutigen Mittwoch hat er wie gewohnt Ruhetag. „Mal schauen, ob und wie wir am Donnerstag aufmachen können – die Situation ändert sich ja fast stündlich.“