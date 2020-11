Verkehr in Wermelskirchen : Eipringhausen soll zweite Querungshilfe bekommen

Verkehr in Wermelskirchen

An dieser Stelle der L 409 in Eipringhausen wird schon mal Gas gegeben. Ohne Querungshilfe ist es lebensgefährlich, zur Bushaltestelle zu kommen. Foto: Udo Teifel

Eipringhausen Der Landesbetrieb Straßen NRW als Straßenbaulastträger der Landstraße 409 hat kein Geld, um eine Querungshilfe in Eipringhausen zu bauen. Da die Stadtverwaltung aber eine verkehrssichere Querung für notwendig erachtet, will sie 2021 die 50.000 Euro finanzieren.

Der durch die Landstraße 409 stark belastete Ortsteil Eipringhausen bekommt eine zweite Querungshilfe. Und zwar soll diese in Obereipringhausen (für die Wohnsiedlung rund um das Feuerwehrgerätehaus) gebaut werden. Dafür muss aber der Fachausschuss grünes Licht geben; die Stadt baut diese Querungshilfe, obwohl sie nicht Baulastträger ist. Sie sieht aber die Notwendigkeit, da immerhin täglich 6000 Fahrzeuge über die L 409 fahren und an beiden Fahrbahnseiten Bushaltestellen stehen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW besitzt für Landstraßen keine Mittel und Kapazitäten, heißt es in der Vorlage zum Fachausschuss am Montag. So muss die Stadt als Planer und Finanzier einspringen.