Aktion in Wermelskirchen Einzelhändler werden „Posthäuschen“ der Hexe Mental

Deshalb hatten Illustratorin Sabine Rudersdorf und Mario Schwarz die Idee, die Kinder und ihre Fantasien in die Gestaltung des Taschenbuchs einzubeziehen. Dazu können sie ihr Bild einfach in Wermelskirchen im Krämerladen, in der Buchhandlung van Wahden oder im Café Bauer in einen „Zauberpostkasten“ werfen.