Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen Einstimmiges Votum für Pfarrerin Sarah Kannemann

Das Team der Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen ist wieder komplett: Das Presbyterium entschied sich am Sonntag im Wahlgottesdienst in der Stadtkirche einstimmig für Sarah Kannemann. Sie tritt die Nachfolge von Antje Hedke an, die im Dezember die Gemeinde verlassen hatte. „Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam dort weiterzumachen, wo wir stehen“, sagte die Pfarrerin nach der Wahl.