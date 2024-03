Verkehr in Wermelskirchen Einsatzkräfte müssen zu zwei Unfällen ausrücken

Am Samstagnachmittag, 23. März, wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Wermelskirchen zusammen mit den Kräften des Löschzuges 1 zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Das teilte die Feuerwehr Wermelskirchen am Samstag mit.