Jugendfreizeitpark in Wermelskirchen : Einsatz für den guten Zweck gezeigt

Wermelskirchen Vereine belohnen Bürger, die für den künftigen Jugendfreizeitpark gespendet haben.

Sie haben kräftig die Werbetrommel gerührt: Die Vereine, die sich für den Bau des Freizeitparks einsetzen, mobilisierten erst zum Fest und dann zum Trassenfest viele ehrenamtliche Helfer und luden die Wermelskirchener zum Mitmachen ein. Mitten in der Stadt informierten sie über das geplante Großprojekt, animierten Erwachsene und Kinder zum Trampeln auf den Heimtrainern und klügelten ein gewitztes Glücksspiel aus. Dabei mussten die Teilnehmer kleine Münzen in ein Schnapsglas werfen. Wem der Coup gelang, der durfte ein Los ausfüllen und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Am Montagabend kürten Rollrausch und Flipoff, CVJM und ADFC nun die Gewinner. 29 Preise hatten die Vereine ausgelobt – und das Los hatte entschieden.