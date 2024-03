Gemeindeleben in Wermelskirchen Einnahmen der Evangelischen Kirchengemeinde gehen zurück

Im Gepäck hatte Manuela Schulze eine Übersicht, an welchen Stellen die Kirchensteuer eingesetzt werde – und wo in Zukunft dann eben auch gespart werden müsse. „Die Auswirkungen werden wir an vielen Stellen merken“, erklärte sie und betonte auch: „Wenn wir finanziell einfach so weitermachen würden wie bisher, dann würden wir schon bald in der Haushaltssicherung landen.“ Aktuell schreibe die Gemeinde jedes Jahr eine halbe Million Euro Jahresverlust.