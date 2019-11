In der CVJM-Etage entstehen Phantasiewelten : Im Spielfieber auf der „WermelsCon“

Wermelskirchen Einmal im Monat richtet der CVJM einen Spielenachmittag der besonderen Art aus. Interessierte bis Sonntag noch den Escape-Room besuchen.

Von außen betrachtet, ist es keine große Sache: fünf Spieler, ein paar Würfel, ein Buch. Aber für diejenigen, die mitmachen, entspannen sich an diesem Abend in der CVJM-Etage Phantasiewelten. Da entstehen Bilder und Geschichten in den Köpfen der Mitspieler, die der Phantasie fast keine Grenzen setzen. Meistens spielen sie im Mittelalter, auf Schiffen, in Gasthäusern, unter freiem Himmel. Dann begegnen sich Figuren, die sich die Spieler selbst ausgedacht haben in Welten, die es zuvor noch nicht gab.